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İstanbul Havalimanı Times Meydanı’nda

14 Ocak 2019, Pazartesi

29 Ekim’de 2018’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak, İstanbul Havalimanı'nın yurtdışı tanıtımları da son sürat devam ediyor. Son olarak ABD’de günde ortalama 1 milyon 800 bin kişinin ziyaret ettiği, New York Times meydanında 2'si dijital olmak üzere, 3 ayrı reklam kullanımı yapıldı.


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