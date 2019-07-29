İstanbul Havalimanı Avrupa'yı büyüttü! 4'üncü "rüya uçak" teslim alındı 29.07.2019 19:40

Türk Hava Yolları, Boeing 787-9 Dreamliner modeli yeni uçağını teslim aldı. Yeni uçak 'Dreamliner' olarak dördüncü, toplamda ise 341'inci uçak olarak envantere girdi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Dünyanın en genç filosuna sahip olan havayolu şirketi olarak, büyümeye devam ediyoruz" dedi. THY filosondaki uçak sayısını 2023 yılına kadar 500'ün üzerine çıkaracak.

ABD'nin Seattle kenti yakınlarındaki Everett Paine Field Havaalanı'nında gerçekleşen teslim töreninde THY adına uçağı Basın Müşaviri Yahya Üstün aldı.

Yahya Üstün, teslimat töreninde yaptığı konuşmada, 30 business + 270 ekonomi sınıfı toplamda 300 koltuğu bulunan bu gelişmiş uçağı bünyelerine katmalarının THY'nin büyüme stratejisinin planlı bir parçası olduğunu söyledi. Üstün, ayrıca Türk Hava Yolları iştiraklerinden "TSI Aviation Seats" adlı şirketin Boeing 780 serisine dünyada iç tasarım yapan 5 firmadan biri olmasından mutluluk duyduklarını açıkladı.

Yahya Üstün, "Dünyanın en genç filosuna sahip olan havayolu şirketi olarak, büyümeye devam ediyoruz" dedi.