Rüya uçak THY filosuna katıldı! İşte o uçaktaki konfor testi
Rüya uçak olarak bilinen Boeing 787-9 Dreamliner, Türk Hava Yolları (THY) filosuna katıldı. İlk uçuşunu yarın İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon'a gerçekleştirecek olan uçağın keyfini ilk yolcularından önce Sabah Pazar çıkardı. İşte THY filosuna katılan rüya uçak...
Türk Hava Yolları'nın (THY) geçen yıl mart ayında kesinleştirdiği 30 B787-9 Dreamliner siparişinin ilk uçağı, 26 Haziran'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağa, iki yıl önce Trabzon'da şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına, memleketi Maçka'nın adı verildi.
THY'nin filo genişletme stratejisinin önemli bir adımı sayılan yeni nesil geniş gövdeli uçak, ilk uçuşunu da yarın Trabzon'a gerçekleştirecek.
İstanbul Havalimanı'ndaki seyyar hangarda deneyimli bir ekip tarafından uçuşa hazırlanan ve son kontrolleri yapılan uçağı, uçuş öncesinde ziyaret ettik. Ziyaretimize yeni üniformalarıyla çok şık görünen THY'nin zarif kabin memurları Feyza Akpınar ve Onur Çaparlar da eşlik etti.
Hangara ulaştığımızda uzunluğu 63 metre, yüksekliği 17 metre olan Dreamliner uçağının gerçekten de çok büyük olduğunu yakından görme fırsatı bulduk. Çevresinde bir tur attığımızda ise motorun dış kaportasının zikzak şeklinde olması dikkatimizi çekti. Bu şekil sayesinde kabine ulaşan motor gürültüsü en aza indirgenmiş, gürültü kirliliği de önlenmiş.
JET LAG'A ÇÖZÜM
Dreamliner, 270'i ekonomi, 30'u business sınıf olmak üzere toplam 300 yolcu kapasiteli. Kabin irtifasının, diğer uçaklarda 8 bin feet iken bu uçakta 6 bin feet olması uzun uçuşları daha konforlu hale getiriyor. Feyza Akpınar, "Daha fazla oksijenlendirme sağlanıyor, yolcu jet lag olmuyor" diye anlatıyor avantajlarını. Dünyada ezber bozan uçak olarak tanımlanan B787-9 Dreamliner'ın filoya katılması tüm THY ekibini heyecanlandırmış, bunu fark etmemek imkansız.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı'nın da dediği gibi bu uçağın yolculara sınıfının en iyisi bir deneyim sunacağından kimsenin şüphesi yok.
Uçaktan içeri girdiğinizde ilk gözünüze çarpan kabin tasarımı oluyor. Duvardaki yeni logodan kullanılan renklere kadar her ayrıntı THY markası için özel olarak oluşturulmuş. Tasarımın en önemli bölümünü ise yeni koltuk tasarımları oluşturuyor.
Uzun mesafeli uçuşlara uygun dizayn edilen ekonomi sınıfı koltukları ve business sınıfı platformları, Türk tedarikçiler tarafından Türkiye'de üretilmiş. Biz de business sınıfındaki koltuklardan birine oturup bu konforun tadını çıkarmaya hazırlanıyoruz.
Ama önce üç tokalı kemerimizi takıyoruz. Üç tokalı derken, emniyet açısından bel kemerinin yanı sıra boyun kemeri de bulunuyor bu koltuklarda. Yaygın olarak spor otomobillerde kullanılan süet benzeri alkantara dolgusu, koltukların iç kaplamalarında kullanılmış.
LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİN
Burada evimizde gibiyiz. İhtiyaç duyabileceğimiz her şey düşünülmüş. Yan koltukla aramızdaki mahremiyet panelini yükseltip kendimize özel bir alan oluşturuyoruz.