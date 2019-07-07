Rüya uçak THY filosuna katıldı! İşte o uçaktaki konfor testi

İstanbul Havalimanı'ndaki seyyar hangarda deneyimli bir ekip tarafından uçuşa hazırlanan ve son kontrolleri yapılan uçağı, uçuş öncesinde ziyaret ettik. Ziyaretimize yeni üniformalarıyla çok şık görünen THY'nin zarif kabin memurları Feyza Akpınar ve Onur Çaparlar da eşlik etti.

Hangara ulaştığımızda uzunluğu 63 metre, yüksekliği 17 metre olan Dreamliner uçağının gerçekten de çok büyük olduğunu yakından görme fırsatı bulduk. Çevresinde bir tur attığımızda ise motorun dış kaportasının zikzak şeklinde olması dikkatimizi çekti. Bu şekil sayesinde kabine ulaşan motor gürültüsü en aza indirgenmiş, gürültü kirliliği de önlenmiş.