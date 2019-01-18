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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece’ydi, köy oldu burası"

18 Ocak 2019, Cuma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında CHP’li Büyükçekmece Belediyesiyle ilgili sitemde bulunan bir teyzenin Mevlüt Uysal ile arasında geçen diyalog dikkat çekti.


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