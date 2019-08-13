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İstanbul Bayrampaşa halinde ucuza satmamak için kasa kasa domatesi çöpe döktüler

13.08.2019 21:07

İstanbul Bayrampaşa halinde çekilen görüntülerde, tarladan alınmış, nakliyesi ödenmiş ama istenen fiyat karşılanmayınca çöpe dökülen domatesler var. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.


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