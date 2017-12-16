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İsrailli subay Filistinli kadına yumruk attı

16 Aralık 2017, Cumartesi
İsrailli bir subay, cuma namazı çıkışında Kudüs'te Filistinli bir kadını yumrukladı, başka bir kadını ise yerlerde sürükledi.
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