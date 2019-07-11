İsrailli gazeteci canlı yayında haddini aştı! Küstah sözler 11.07.2019 21:30

İsrail merkezli bir televizyon kanalında ilginç bir tartışma yaşandı. Programa katılan İsrailli gazeteci Cohen, Harem-i Şerif’in Suud ailesine ait olduğunu söyledi. Diğer katılımcı bu sözlere tepki gösterdi: “Orası Suud ailesinin evi değil Allah’ın evi” dedi. Cohen ise ‘Suud ailesinin kırmızı çizgisi’ olduğunu söyleyerek programı terk etti.