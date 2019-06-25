İspanya'da korkutan yangın! Binlerce kişi tahliye ediliyor 25.06.2019 21:17

İspanya’nın güneyinde bulunan Cebelitarık bölgesinde bir rafinerinin patladığı ve patlama sonucu zehirli olduğu iddia edilen dumanların yayıldığı açıklandı.