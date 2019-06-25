İspanya'da korkutan yangın! Binlerce kişi tahliye ediliyor

İspanya’nın güneyinde bulunan Cebelitarık bölgesinde bir rafinerinin patladığı ve patlama sonucu zehirli olduğu iddia edilen dumanların yayıldığı açıklandı.
İspanya'da korkutan yangın! Binlerce kişi tahliye ediliyor25.06.2019 21:17
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