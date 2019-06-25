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İspanya'da korkutan yangın! Binlerce kişi tahliye ediliyor

25.06.2019 21:17

İspanya’nın güneyinde bulunan Cebelitarık bölgesinde bir rafinerinin patladığı ve patlama sonucu zehirli olduğu iddia edilen dumanların yayıldığı açıklandı.


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