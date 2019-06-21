İran ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının (IHA) vurulma anının görüntülerini yayımladı. Görüntülerde uçuş rotası da gösterilen İHA'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD'ye ait Ez-Zafra Hava Üssü'nden kalktıktan sonra Hürmüz Boğazı üzerinde "İran hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle düşürüldüğü belirtiliyor.
İran ABD İHA'sının vurulma anının görüntülerini yayınladı21.06.2019 00:54
- İran ABD İHA'sının vurulma anının görüntülerini yayınladı
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