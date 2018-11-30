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İP, HDP’ye sahip çıktı

30 Kasım 2018, Cuma

Meclis Genel Kurulu'nda hararetli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın tarafları AK Parti ile HDP'li vekillerdi. Tam o sırada İYİ Partili Lütfü Türkkan devreye girdi. Ortalık bir anda karıştı.


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