İP, HDP’ye sahip çıktı 30 Kasım 2018, Cuma

Meclis Genel Kurulu'nda hararetli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın tarafları AK Parti ile HDP'li vekillerdi. Tam o sırada İYİ Partili Lütfü Türkkan devreye girdi. Ortalık bir anda karıştı.