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İngiltere'de yayınlanan dizide skandal Türkiye sahnesi

15 Mart 2018, Perşembe

İlk olarak İngiliz kanalı BBC Two'da ve daha sonra da Netflix'te yayınlanan 'Collateral' adlı dizide geçen Kırıkkale diyaloğu sosyal medyada büyük bir yankı yarattı.
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