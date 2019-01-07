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İngiltere, ordusuna Müslüman asker katılımını artıracak

07 Ocak 2019, Pazartesi

İngiltere Hükümeti, yeni yayınladığı bir reklam filmiyle Müslümanların ordusuna katılımını artırmayı amaçlıyor.


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