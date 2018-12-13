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İnanılmaz anlar! 'Otobüs kayarak geliyor, arabadan in'

13 Aralık 2018, Perşembe

Kayseri'de buzlu yolda kayan halk otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü, son anda aracından çıkarak kurtulmayı başardı.


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