İmamoğlu'nun israf şovu İstanbul'da hayatı durdurdu 05.09.2019 13:43

Zamlar ve işçi kıyımıyla gündemdeki yerini koruyan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lüks makam aracı iddiasıyla Yenikapı’da sergilediği araçların hizmet aracı olduğu ortaya çıktı. Konuyu değerlendiren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, hizmet araçlarının Yenikapı’ya çekilmesi sebebiyle tüm hizmetlerin aksadığını söyledi.

Yerel seçimler öncesinde İBB'de kiralık makam aracı israfı olduğunu iddia eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de sergilediği araçların hizmet araçları olduğu ortaya çıktı.

Katıldığı bir televizyon programında bu durumu değerlendiren Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu, araçların saha aracı olduğunu belirterek, bu uygulamanın hizmeti aksattığını söyledi.

Göksu, araçların Yenikapı'da sergilenmesinin bir nedeninin de haksız yere işten çıkarılan İBB çalışanlarının eylemlerini manipüle için bir siyasi şov olduğunu belirtti.

Göksu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hatırlarsanız seçim kampanyası sürecinde Sayın Başkan bin 717 tane makam aracından bahsetmişti. Galiba makam araçları yok. Şimdi sahadaki arazi araçlarını toplamışlar. Gördüğüm kadarıyla bütün birimlere sizden 3 tane, sizden 5 tane araç getirin buraya demişler. Bunlar arazi araçları olarak kullanılan, evde bakım hizmetlerinde, sosyal hizmetlerde, diğer birimlerin şantiyelerinde kullanılan hizmet araçlarıdır. Aldığım bilgilere göre de Salı gününe kadar devam edecek. Ortaya atılan iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar. Ama gördüğüm kadarıyla bugünden itibaren İstanbul'da hayat durmuş gözüküyor. Örneğin şuanda evde bakılan ve hizmet bekleyen vatandaşlar hizmetlerini alamıyorlar. Sadece bir kara propaganda yapmak için İstanbul'da hayatı durduruyorlar. Seçimde söyledikleri iddia ve iftiraydı. Bugün de söyledikleri aynı şekilde devam ediyor.

"ARAÇLAR BAŞKANIN SİYASİ ŞOVU OLARAK KULLANILIYOR!"

İstanbul halkı bunu çok iyi bir şekilde takdir edecektir. Bugün evinde bakım bekleyen hasta neden gelinmediğini merak ediyorsa Yenikapı'ya baksın. Araçlar Sayın Başkan'ın siyasi şovu için kullanılıyor. Eğer bu araçlar ihtiyaç fazlası ise 60 gündür belediye başkanısınız bunları niye portföyden düşmediniz? Onlar da biliyorlar ki bu araçlar şuanda arazide kullanılan, İstanbul halkına hizmet götüren araçlar. Bu araçlar Salı gününden sonra belediyenin portföyünde bulunacak mı onun takibini yapacağız. Bir tarafta belediyede insanlar haksız yere ekmeğinden edilirken, o ekmek üzerine siyaset üretilirken, oradaki yıpranmışlığı başka bir şey üzerinden telafi etmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bir taraftan insanları ekmeğinden ediyorsunuz, bir taraftan insanları hizmetinden ediyorsunuz. Yeni bir siyasi şov yapıyorsunuz. Seçimde yalanlarla iftiralarla bir kampanya yürütüldü. Bu yalanları destekleyici işler yapmaya çalışıyor. Ama dağ fare doğurdu. Biliyorsunuz güneş balçıkla sıvanmaz. Hakikatler her zaman ortaya çıkar. Hani bin 717 tane makam aracı vardı? Saraçhane'de ekmeklerinin peşinde oldukları için belediye önünde bekleyen çalışanların eylemlerini manipüle etmek için böyle bir duruma başvurdu. Ben İstanbul halkının takdirine bırakıyorum.