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İmamoğlu canlı yayında da yalanı elinden bırakmadı

16.06.2019 22:11

31 Mart gecesi canlı yayında açıklamalar yapıp fark 29 bin diyen CHP adayı İmamoğlu, milyonların gözü önünde yalan söyledi. İmamoğlu, onca belgeye rağmen söylediklerini inkar etti...


Yalanlarıyla ün salan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile çıktığı ortak yayında da yalanı elinden bırakmadı. CHP adayı İmamoğlu, 31 Mart İstanbul seçimlerine yönelik yaptığı açıklamada "Ben fark 29 bin demedim, 24 bin dedim" ifadelerini kullandı.



UTANMADAN YALAN SÖYLEDİ
İmamoğlu, onca belge ve görüntüye rağmen 31 Mart sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamayı reddetti. İmamoğlu, milyonlarca seçmenin gözü önünde yalan söyleyerek "ben 29 bin demedim 24 bin dedim" dedi.


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