İmamoğlu canlı yayında da yalanı elinden bırakmadı 16.06.2019 22:11

31 Mart gecesi canlı yayında açıklamalar yapıp fark 29 bin diyen CHP adayı İmamoğlu, milyonların gözü önünde yalan söyledi. İmamoğlu, onca belgeye rağmen söylediklerini inkar etti...