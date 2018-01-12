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İkiyüzlü ABD'den PKK-YPG açıklaması

11 Ocak 2018, Perşembe
Terör örgütü PKK'ya destekte sınır tanımayan ikiyüzlü ABD'den itiraf gibi bir açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "YPG-PKK arasındaki bağın farkındayız" ifadelerine yer verildi.
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