İkinci el araç alırken satıcıyla anlaşmalı ekspertiz firmalarına dikkat! Sahte ekspertiz raporuyla, hasarlı araçlar sağlam gibi satılıyor. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve konuğu aktardı. İşte ikinci el araç alırken başınıza gelebilecek dalavereler...
İkinci el araçta büyük tuzak! İkinci el araç alırken satıcıyla anlaşmalı ekspertiz firmalarına dikkat!25.07.2019 00:39
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