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İkinci el araçta büyük tuzak! İkinci el araç alırken satıcıyla anlaşmalı ekspertiz firmalarına dikkat!

25.07.2019 00:39

İkinci el araç alırken satıcıyla anlaşmalı ekspertiz firmalarına dikkat! Sahte ekspertiz raporuyla, hasarlı araçlar sağlam gibi satılıyor. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve konuğu aktardı. İşte ikinci el araç alırken başınıza gelebilecek dalavereler...


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