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İki Türk kızının katili Ukrayna'dan böyle kaçmış!

05 Ocak 2019, Cumartesi

A Haber'den uluslararası habercilik başarısı! Ukrayna'da iki genç kızı öldürerek Türkiye'ye dönen katil zanlısının havalimanındaki görüntüleri ilk kez A Haber'de yayınlandı. İşte katil zanlısının havalimanındaki görüntüleri...


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