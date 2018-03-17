İhsanoğlu'nun kalp krizi geçirdiği anlar kamerada

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesine kaldırıldı.
İhsanoğlu'nun kalp krizi geçirdiği anlar kamerada16 Mart 2018, Cuma
- Binlerce insanı mağdur eden Mehmet Aydın'dan yeni ses kaydı...
- Yaralı teröriste ilk müdahale Mehmetçik'ten
- Afrin'de YPG zulmünden kaçış
- Erdoğan'dan Afrin şehidine veda konuşması
- Yeni tank katili testleri başarıyla geçti
- Gazeteci kılıklı FETÖ'cüye haddini bildirdi
- Siviller Afrin'den böyle kaçtı
- Taksiciler içinde yolcu olan Uber'in önünü çevirdiler
- Kızılırmak'ta can pazarı
- Cezaevinden izinli çıkan kişi annesini darbetti
- Çiftlik Bank mağdurlarını çıldırtacak görüntü
- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Afrin Marşı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.