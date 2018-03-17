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İhsanoğlu'nun kalp krizi geçirdiği anlar kamerada

16 Mart 2018, Cuma

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesine kaldırıldı.

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