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İbrahim Tatlıses Bodrum yollarında!

05.07.2019 14:20

İbrahim Tatlıses'i görenler şok oldu. Bundan tam 8 yıl önce hayranlarını korkutan 67 yaşındaki İmparator Tatlıses, geçtiğimiz gün Bodrum'a gitti. Paylaşımının altına "Bodrum yolları bizden sorulur" yazan Tatlıses'in araba kullandığını gören takipçileri adeta şok oldu. Mehmet Ali Ebil'in hastaneden çıkışıyla ilgili de paylaşım yapan Tatlıses, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Türkiye'nin sevilen ismi İmparator İbrahim Tatlıses'in son hali...


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