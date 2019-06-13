Hülya Avşar, Instagram paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor. 55 yaşındaki güzel oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların yanı sıra videolarıyla da beğeni toplamaya devam ediyor. Yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Avşar kızı, bornozlu paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hülya Avşar'ın bornozlu rap dansı paylaşımı!
Hülya Avşar bornozlu rap dansıyla olay oldu! İşte sosyal medyanın konuştuğu paylaşım!13.06.2019 13:40
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