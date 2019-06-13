Haberler Web TV Hülya Avşar bornozlu rap dansıyla olay oldu! İşte sosyal medyanın konuştuğu paylaşım!

Hülya Avşar bornozlu rap dansıyla olay oldu! İşte sosyal medyanın konuştuğu paylaşım!

13.06.2019 13:40

Hülya Avşar, Instagram paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor. 55 yaşındaki güzel oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların yanı sıra videolarıyla da beğeni toplamaya devam ediyor. Yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Avşar kızı, bornozlu paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hülya Avşar'ın bornozlu rap dansı paylaşımı!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları