Hulusi Akar ve Yaşar Güler'in tutulduğu koridordan ilk görüntüler
16 Ekim 2017, Pazartesi
15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanların tutulduğu Akıncı Üssü Karargah binasının koridor görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Görüntülerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile dönemin Genelkurmay 2'inci Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in darbeci askerler tarafından üste getirilişleri yer alıyor.
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