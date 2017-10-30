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Hortum 80 saniyede mahalleyi savaş alanına çevirdi

29 Ekim 2017, Pazar
Adana'nın Karataş ilçesindeki hortum Kesik Mahallesi'nde 80 saniyede ortalığı savaş alanına çevirdi. 6 evde maddi hasar oluştu, ağaçlar kökünden söküldü, kazlar telef oldu .
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