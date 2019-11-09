Hollanda'da İslam hazımsızlığı! Akılalmaz teklif: Ezan Hollandaca okunsun 09.11.2019 01:00

Hollanda'da ezan tartışması yaşanıyor. Hollanda'da Müslümanlar, İslam'a karşı ön yargıları kırmak için yalnızca Cuma Namazı için cami hoparlörlerinden sesli ezan okunmasını talep ettiler. Ancak yerel yönetim, Müslümanların tekliflerini reddetmekle kalmadı bir de ezanın aslına uygun değil de Hollandaca okunmasını talep etti. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı...