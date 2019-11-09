Haberler Web TV Hollanda'da İslam hazımsızlığı! Akılalmaz teklif: Ezan Hollandaca okunsun

Hollanda'da İslam hazımsızlığı! Akılalmaz teklif: Ezan Hollandaca okunsun

09.11.2019 01:00

Hollanda'da ezan tartışması yaşanıyor. Hollanda'da Müslümanlar, İslam'a karşı ön yargıları kırmak için yalnızca Cuma Namazı için cami hoparlörlerinden sesli ezan okunmasını talep ettiler. Ancak yerel yönetim, Müslümanların tekliflerini reddetmekle kalmadı bir de ezanın aslına uygun değil de Hollandaca okunmasını talep etti. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları