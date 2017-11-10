Yol Durumu

Hezarfen'den 385 yıl sonra ilk uçuş

09 Kasım 2017, Perşembe
Hezarfen Ahmet Çelebi'nin 385 yıl önce atlayış gerçekleştirdiği Galata Köprüsü'nden Cengiz Koçak bir atlayış gerçekleştirdi. Paraşütle atlayan Koçak, çevredekilerin korku dolu bakışları içerisinde yere sağlam bir şekilde inmeyi başardı.
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