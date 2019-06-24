Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor? İşte o görüntü... (Video) 24.06.2019 18:00

Hercai dizisinde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin ile Eliz Sakuçoğlu'nun eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz'ın birlikte Belgrad Ormanı'na gitmesi kafaları karıştırdı. Hercai dizisindeki Akın Akınözü ile çok yakıştırılan Ebru Şahin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımı gören takipçileri, "Ebru Şahin ile Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor?" sorusunun cevabını aradı. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Ekin Mert Daymaz'ın görüntüsü...