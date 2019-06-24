Haberler Web TV Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor? İşte o görüntü... (Video)

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor? İşte o görüntü... (Video)

24.06.2019 18:00

Hercai dizisinde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin ile Eliz Sakuçoğlu'nun eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz'ın birlikte Belgrad Ormanı'na gitmesi kafaları karıştırdı. Hercai dizisindeki Akın Akınözü ile çok yakıştırılan Ebru Şahin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımı gören takipçileri, "Ebru Şahin ile Ekin Mert Daymaz aşk mı yaşıyor?" sorusunun cevabını aradı. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Ekin Mert Daymaz'ın görüntüsü...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları