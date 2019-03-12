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Helikopterli denetimde yakalanan kadın sürücü şok oldu

12.03.2019 10:26

Adana'da helikopterle yapılan trafik uygulamasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilerek ceza yazılan kadın sürücünün şaşkınlık yaşayıp polislere, "Şimdi kemeri takıyorum" demesi dikkat çekti. Bir sürücü ise uygulamadan memnun olmadıklarını çünkü ceza yediklerini söyledi.


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