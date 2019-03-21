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HDP'nin Nevruz etkinliğinde teröristbaşı Öcalan posterleri!

21.03.2019 12:32

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile ittifak yapan PKK'nın siyasi uzantısı HDP öncülüğünde Diyarbakır'da düzenlenen etkinlik öncesi, alanda güvenlik önlemleri alan polis ekiplerince toprağa gömülü PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri bulundu.


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