HDP'li Diyarbakır Belediyesi'nden doğa katliamı

HDP yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi doğa katliamıyla tepki çekti. Biyolojik atıkları yüz dönümlük Hazine arazisine boşalttı. Doğayı ve havayı katleden uygulama jandarmanın devreye girmesiyle durduruldu.
HDP'li Diyarbakır Belediyesi'nden doğa katliamı08.08.2019 20:29
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