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HDP'li Diyarbakır Belediyesi'nden doğa katliamı

08.08.2019 20:29

HDP yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi doğa katliamıyla tepki çekti. Biyolojik atıkları yüz dönümlük Hazine arazisine boşalttı. Doğayı ve havayı katleden uygulama jandarmanın devreye girmesiyle durduruldu.


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