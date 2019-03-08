HDP destekli CHP ve İP’in, Adana Büyükşehir adayı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! Kadın muhtara çay bardağı fırlattı 08.03.2019 19:15

Lafa gelince kadın hakları savunuculuğunda mangalda kül bırakmayan CHP zihniyeti, bir kez daha gerçek yüzlerini gözler önüne serdi. HDP destekli CHP ve İP’in, Adana Büyükşehir adayı Zeydan Karalar bir skandala imza attı. Zeydan Karalar kadın muhtara sözlü hakarette bulundu. Bununla da yetinmeyen Karalar, elindeki çay bardağını kadın muhtara fırlattı.

Başkan Erdoğan'ın illet ittifakı MHP lideri Bahçeli'nin ise zillet ittifakı olarak tanımladığı millet ittifakında skandalların ardı arkası kesilmiyor. HDP destekli CHP ve İyi Parti'in, Adana Büyükşehir Adayı Zeydan Karalar, kadın muhtara sözlü hakarette bulunup çay bardağı fırlattı.

Korkunç iddianın sahibi Seyhan Pınar Mahalle Muhtarı Saniye Çelik. Adana'da yayın yapan KOZA TV'nin yayınına katılan Seyhan Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, Zeydan Karalar ile ilgili skandal iddia bulundu. Çelik, Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanı görevinde bulunurken sorunu çözmek için muhtarlığı geldiğini söyledi. Kadın muhtarın makamına giren Zeydan Karalar elindeki çay bardağını kendisine doğru fılattığını ifade etti.