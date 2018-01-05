A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınma nedenleri aktardı. Suçlamalar arasında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak, ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma gibi nedenler bulunuyor.
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