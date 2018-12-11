Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sermaye Piyasaları Birliği Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Albayrak, "Türkiye Emlak Bankası yeniden yapılandırma sürecine başladı. Ülke genelinde Emlak Bankası ile ilgili süreç yıl sonuna ya da ilk komisyonda çıkacak." dedi. Bakan Albayrak, Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın 2019'da devreye alınacağını da duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar11 Aralık 2018, Salı
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