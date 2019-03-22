Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Konut faizlerinde düşüş devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden konut faizlerindeki düşüşe ilişkin bir video yayınladı. Albayrak paylaşımında, "Finansal piyasalardaki güçlü dengelenme performansı ile birlikte konut kredi faizlerinde düşüş trendi devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Konut faizlerinde düşüş devam ediyor22.03.2019 03:13
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