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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Konut faizlerinde düşüş devam ediyor

22.03.2019 03:13

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden konut faizlerindeki düşüşe ilişkin bir video yayınladı. Albayrak paylaşımında, "Finansal piyasalardaki güçlü dengelenme performansı ile birlikte konut kredi faizlerinde düşüş trendi devam ediyor." ifadelerine yer verdi.


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