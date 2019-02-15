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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan İzmir'de esnaf ziyareti!

15.02.2019 15:54

İzmir'de Bayraklı Sevgi Yolu esnafı ile buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yaşındaki Zeynep Nisa'nın çiçek ve mektubunu aldı.


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