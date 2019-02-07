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Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi

07 Şubat 2019, Perşembe

Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.


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