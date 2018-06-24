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Havalimanını istemeyenler havalimanının ismini tartışıyor

23 Haziran 2018, Cumartesi

Havalimanını istemeyenler havalimanının ismini tartışıyor. Mersin Şehir Hastanesi'ni karalamak adına yalan haber üreten Fox TV spikeri Fatih Portakal da bu tartışmaya katıldı. Portakal, istemediği havalimanına isim önerisinde bulundu.

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