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Havacılık dünyasında Boeing depremi yaşanıyor! Boeing hisseleri borsada çakıldı

14.03.2019 15:41

Etiyopya ve Endonezya'daki uçak kazalarının ardından Boeing model 737-8 Max ve 737-9 Max uçaklarının, tüm uçuşları birçok ülke ve hava yolu şirketi tarafından durduruldu. Yaklaşık 50 ülke Boeing 737 max tipi uçaklara uçuş yasağı getirirken 35'ten fazla havayolu şirketi de söz konusu uçakların uçuşunu askıya aldı. New York borsasında işlem gören Boeing hisseleri kazalardan sonra çakıldı. Boeing şirketi son 12 günde yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti.


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