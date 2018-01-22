Hatay'da Türk askeri kurban kesilerek uğurlandı

Hatay'daki yörük çadırında yaşayan bir Türk annesi, askerlerimizi ziyaret etti. Gece Türk tanklarının sesini duyduğunu ve uyuyamadığını belirten yörük kadın, "Ayağına taş değmesin" diyerek Mehmetçik'e dua etti. Askerleri ziyaret eden kadın, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere olan Türk askerlerini kurban keserek uğurladı.
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