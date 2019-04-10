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Hatay'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

10.04.2019 12:43

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçlar gerekli ikmalleri ve yüklemeleri yaptıktan sonra konvoy halinde Suriye sınırına gönderildi.


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