Hatay'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçlar gerekli ikmalleri ve yüklemeleri yaptıktan sonra konvoy halinde Suriye sınırına gönderildi.
Hatay'da Suriye sınırına askeri sevkiyat10.04.2019 12:43
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