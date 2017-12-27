Hartum Üniversitesi Rektörü'nden duygulandıran sözler!

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Sudan'daki Hartum Üniversitesi'nin rektörü Ahmed Muhammed Süleyman, gençleri işaret ederek Erdoğan'a 'işte bu gençler seni bekliyordu' dedi ve gerekçesini anlattı.
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