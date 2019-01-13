Hamas: İsrail'e ait büyük sırlar yakaladık

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, işgalci İsrail askerlerinin Gazze’ye sızması sırasında büyük sırlar içeren ekipmanlar ele geçirdiklerini duyurdu. Tugay, İsrail’e bir de mesaj gönderdi.
Hamas: İsrail'e ait büyük sırlar yakaladık13 Ocak 2019, Pazar
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