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Hamas: İsrail'e ait büyük sırlar yakaladık

13 Ocak 2019, Pazar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, işgalci İsrail askerlerinin Gazze’ye sızması sırasında büyük sırlar içeren ekipmanlar ele geçirdiklerini duyurdu. Tugay, İsrail’e bir de mesaj gönderdi.


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