Haberler Web TV Haluk Dursun'a veda

Haluk Dursun'a veda

20.08.2019 16:31

Son dakika haberi... Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde bir tören düzenlendi. Dursun, Sultanahmet Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Kocaeli'nin Yukarı Hereke Köyü'nde defnedilecek.


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