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Halep'te mülteci kampına roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

16.05.2019 18:34

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre Halep'te mülteci kampına isabet eden roket nedeniyle 10 Filistinli hayatını kaybetti.


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