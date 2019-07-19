Hakan Atilla 32 ay sonra serbest kaldı! Atilla, Türkiye'ye iadesi için göçmenlik bürosunda (Video) 19.07.2019 17:38

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Atilla'nın 24 Temmuz çarşamba günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor..

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD'de cezaevinden tahliye edilerek Türkiye'ye iadesi için Göçmenlik Dairesi'ne teslim edildi.

AVUKATI DUYURMUŞTU

Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Atilla, ABD mahkemesi tarafından 32 ay hapse mahkum edilmişti. Atilla'nın avukatı Halil Uzun, müvekkilinin bugün tahliye edileceğini duyurmuştu.

TÜRKİYE'YE GELECEK

Avukat Uzun, Atilla'nın tahliye edildikten sonra sınırdışı edileceğini belirtmişti. Birkaç gün sürecek sınırdışı işlemlerinin ardından Hakan Atilla, Türkiye'ye gelecek.

Halil Uzun, New York'ta süren temyiz mahkemesinin devam edeceğini belirtti; "Atilla'nın Türkiye'ye dönmesiyle temyiz davası kapanmayacak" dedi.

New York Güney Bölgesi'nde 105 yıl hapis istemiyle yargılanan Atilla, Rıza Sarraf'ın tanık olarak dinlenildiği dava sürecinde, jüri üyeleri tarafından "suçlu" bulunmuştu.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİ İÇİN ÇOK HEYECANLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Atilla'nın avukatı Halil Uzun, Voice of America (VOA) Türkçe'ye yaptığı açıklamada cezaevinde müvekkiliyle görüştüklerini belirterek, "Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı" dedi.

Avukat Uzun, Atilla'nın bugün cezaevinden tahliye edileceğini ancak prosedür gereği Amerikan makamları tarafından sınır dışı işleminin gerçekleştirileceğini belirterek, "Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Çok bildiğimiz bir prosedür değil. Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye'ye dönecek" dedi.