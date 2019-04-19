Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi 19.04.2019 12:31

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, seçim sonuçları ve işçiler üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada "Toplam 5500 civarında üyemiz sendikalardan istifa ettirilerek başka sendikaya üye yapıldı" dedi. Arslan, "İşçilerin özgür iradesi ile olmadığını biliyoruz, bu baskı, tehdit ve mobbinge karşı sonuna kadar direneceğiz" ifadelerini kullandı.