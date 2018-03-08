Hainlerin silah deposu böyle imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin sınır hattında konuşlanmış terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’a yönelik olarak Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. Cinderes bölgesinde yoğunlaşan operasyonlarda, ÖSO güçlerinin uçaksavar silahıyla yaptığı atışlarla, teröristlerin mühimmat deposunu imha ettiği anlar kameralara yansıdı.
Hainlerin silah deposu böyle imha edildi07 Mart 2018, Çarşamba
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