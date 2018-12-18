Hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve okula götürdüğü kızı öldü

Rize'de, Sabire Öksüz (37) ile okula götürdüğü kızı Melisa Öksüz'e (10), trafiğe kapalı yola giren harfiyat kamyonu çarptı. Kazada anne- kız yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Hafriyat kamyonu dehşeti: Anne ve okula götürdüğü kızı öldü18 Aralık 2018, Salı
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