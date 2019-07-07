Hadise'den eski sevgilisine büyük gönderme: Karşımıza gerizekalılar çıkmasa... İşte Hadise konserinden olay yaratan anlar 07.07.2019 16:13

Hadise, geçtiğimiz akşam Ereğli'de verdiği konserle çok konuşuldu. 33 yaşındaki Hadise, eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın kendisi için yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını seslendirirken, "Karşımıza gerizekalılar çıkmazsa evleneceğiz de" diyerek adeta haykırdı. Hadise'nin bu sözleri akıllara, "Sinan Akçıl'a taş mı atıyor?" sorusunu getirdi.