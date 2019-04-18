Hadid kardeşler yine olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Bella Hadid ile Gigi Hadid'in o fotoğrafı... 18.04.2019 17:58

Bella ve Gigi Hadid'in çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı. Güzel kardeşler attığı her adımla isimlerinden söz ettirmeyi başarırken bu kez de çocukluk halleriyle sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü kardeşler beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Hadid kardeşlerin ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...

