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Samsun’da otomobilin çarptığı Esra Turan hayatını kaybetti: Elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçiyordu

Samsun’da otomobilin çarptığı Esra Turan hayatını kaybetti: Elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçiyordu

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde elektrikli bisikletiyle kavşaktan geçmeye çalışan 18 yaşındaki Esra Turan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kızın yaşamını yitirdiği kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kavşakta Otomobil Çarptı

Olay, Samsun-Ordu kara yolu Melik Mahallesi mevkiinde akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.F.C. (57) idaresindeki 55 AVE 628 plakalı otomobil, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Esra Turan'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç kız için çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 18 yaşındaki Esra Turan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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